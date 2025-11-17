キリンビール近畿圏統括本部は、奈良県生駒郡平群（へぐり）町の休耕地を活用して栽培・収穫したホップを使用したクラフトビール「平群にかえり咲き」を10月29日に発表した。地域社会・コミュニティの活性化に貢献するCSV活動の一環として、街づくりコンサルティング事業を営む東邦レオを通じて参画した。活動5年目となる今年は、2月よりホップ栽培を実施し7月に収穫。東邦レオがこのホップを使って自社所有の「Nakatsu BREWER