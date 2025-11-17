名古屋食肉市場（名古屋市港区、成田英樹社長）は11月3日、名古屋港ガーデンふ頭で開催された地元イベント「港区民まつり」に出展。「みなとミートフェスタ2025」と銘打ち、食肉流通に関する認知向上や牛肉・豚肉の消費喚起に向けた発信を行った。フェスタ開催に当たっては、チラシを港区内に6万枚ポスティング。パネル展示では、和牛や肉豚の部位と特徴、和牛や肉豚が食卓に届くまでの流通の仕組み、食肉卸市場の役割などを掲