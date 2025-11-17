俳優の奥菜恵さん（46）が2025年11月13日までに、自身のインスタグラムを更新。金髪から黒髪に戻したボブヘア姿を披露した。「黒髪に戻しました」奥菜さんは、「次の大事な作品に向けて黒髪に戻しました」といい、廊下の白い壁をバックに、金髪から黒髪に変えたショット2枚を投稿。「こっちが通常スタイルなのになんか新鮮」と感想をつづった。インスタグラムに投稿された写真では、袖にボリュームのある白いフリルシャツの上に、