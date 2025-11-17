¥¤¥Á¥Ó¥­¤Ï11·î1Æü¡¦2Æü¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÌ¾¸Å²°Ãã²°¤Ç¡Ö¸¥Î©¤¤¤í¤¤¤í¤ß¤½30¼þÇ¯´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£´¶¼Õº×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¥Î©¤¤¤í¤¤¤í¤ß¤½¡×¤ò2Æü´Ö¹ç·×1800¸ÄÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀß¤±¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤äµ­Ç°»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡£ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢1ÆüÌÜ¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Éð¾­Ââ®¡×¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤¯¤ó¡×¤¬Íè¾ì¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö