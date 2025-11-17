清酒「獺祭」ブランドを生み出した獺祭・桜井博志会長による新著「獺祭 経営は八転び八起き」が11月21日に発刊される。副題は「〜美味しい酒を造りたい、ただそれだけを追いかけてきた〜」。初の著書から約10年を経て、その間の成長の軌跡とトライアンドエラーの数々を綴った。西日本大水害の甚大な被害やコロナ禍での売上8割減から立ち直ったこと、単独でニューヨークに酒蔵を新設して純米大吟醸「DASSAI BLUE」ブランドを世