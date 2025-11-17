大河ドラマ「べらぼう」第44回は「空飛ぶ源内」。江戸時代後期の随筆に「世事見聞録」がありますが、そこには諸国に「勾引」（かどわかし）がいたことが記されています。人々が群れ集う場所において、または黄昏（夕暮れ）時において、勾引は遊び迷う子供を拉致し、遠方に売り飛ばしたというのです。ところが勾引の暗躍が少ない地域というものもあったようで、それが「関八州」（武蔵・相模・上野・下野・上総・下総・安房・常陸