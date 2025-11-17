ノーコード型クラウドERPを提供するGENが、全国6都市を巡る「GEN CLOUD ERP 全国ツアー 2025-2026」を開催します。第1回は2025年11月27日に東京・日本橋で、第2回は12月11日に大阪・梅田で開催。ハンズオン体験やユーザーとのトークセッションを通じ、現場から生まれるDXのリアルを共有するプロジェクトです。 GEN「GEN CLOUD ERP 全国ツアー 2025-2026」 本ツアー「The Roads Ahead」は、“これからの道を、とも