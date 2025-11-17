◇生命の「主人公」をめぐる攻防AIが生命を模倣するのは難しいだろうというノーブル教授の判断根拠のひとつである「生命体の目的性と主体性」は事実、生物学界の長きにわたる論争の種だ。「特別な目的なく自然選択された遺伝子が生命の核心で、生命体は遺伝子の運搬体」という主流理論（遺伝子中心主義）と正反対になる話であるためだ。彼はこの問題をめぐり2022年に『利己的遺伝子』の著者リチャード・ドーキンス氏と激しい公開討