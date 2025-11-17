2030年には韓国の10大輸出主力業種の企業競争力がすべて中国に劣勢になるという見方が示された。韓国経済人協会は17日、10大輸出主力業種の売上高1000大企業を対象（200社が応答）にした「韓米日中競争力現況および展望調査」報告書でこのような分析を出した。企業は韓国が100の現在（2025年）、中国の企業競争力を102．2と評価した。5年後には10．1ポイント上昇した112．3に差が広がると予想した。特に半導体・ディスプレー・電機