2025年9月5日、竜巻の被害に遭った牧之原市の住宅地写真／共同通信社（白石 拓：作家・サイエンスライター）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]竜巻の規模の大きさは被害状況で推定今年（2025年）9月5日の正午過ぎ、静岡県内各地で相次いで突風が吹き荒れました。気象庁は、そのうち6つの事象について、竜巻が発生したと発表しました（図表1）。とくに猛烈だったのは、12時50分頃牧之原市から吉田町にかけて発生した竜