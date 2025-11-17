16日午後、由利本荘市の高齢者施設の敷地内でクマが目撃されました。近くにはJRの駅や児童センター、図書館などもある場所で、警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、16日午後3時10分ごろ、由利本荘市岩城内道川字上山の高齢者施設の敷地内に体長約1メートルのクマ1頭がいるのを、50代の女性が目撃しました。200メートルほどの場所にはJR岩城みなと駅があるほか、岩城児童センタ