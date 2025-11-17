ドジャースはタッカー獲得を断念するのか(C)Getty Imagesドジャースが今オフにカブスからFAとなったカイル・タッカーを獲得する可能性が報じられているが、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「10年契約を結ぶ見込みはない」と報じている。【写真＆動画】癒される…愛犬「カルロス」を抱く山本由伸をチェック同メディアは、マイケル・コンフォートがFAとなり、このまま退団する可能性が高い中、ドジャースの外野の穴