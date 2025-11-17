きのう午後８時半ごろ、山形県新庄市のＪＲ新庄駅近くでクマ１頭が目撃されました。 【写真を見る】銀行の駐車場にクマが...JR新庄駅近くでクマ1頭目撃市街地での目撃相次ぐ（山形・新庄市） クマは、新庄駅前にある沖の町のきらやか銀行新庄支店の駐車場にいて、体長およそ５０センチの子グマとみられています。 警察と市がきのう夜とけさ、付近をパトロールしましたが、今のところクマは見つかっていません。 このク