クマの出没によって休園が続いていた札幌市の円山動物園が、１１月１７日から営業を再開しました。雨の中、続々と訪れる来園客。１７日、札幌市中央区の円山動物園が８日ぶりに営業を再開しました。１１月９日に園内でクマの足跡が見つかってから連日、侵入が確認されていましたが、園内に出没していたとみられるクマは１２日に駆除されました。以降はクマの侵入が確認されていないことから営業再開となりました。動物園を訪れた来