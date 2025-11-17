巨人・笹原操希外野手（21）が17日、都内の球団事務所で契約更改に臨み、180万アップの420万円でサインした。4年目の今季は4月14日に支配下登録されると、同17日のDeNA戦（東京D）でプロ初安打をマークした。しかし、13試合の出場で20打数2安打の打率1割に終わると、オフには自由契約を通達され、来季は再び育成からのスタートとなる。それでも、球団からは「支配下に一番近いと思っている」と声をかけられ「支配下戻るのはも