東京・赤坂の雑居ビルで１６日、音楽ライブに出演予定だった４０歳代の女性が男に刃物で刺された事件で、逃走した男とみられる人物が、少なくとも事件の約１時間前から現場周辺にいたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は殺人未遂容疑で男の行方を追っている。事件は午前１０時２５分頃に発生。女性が地下１階のライブハウスが開くのを１人で待っていたところ、左脇腹と左手を男に刃物で刺されて重傷を負った。捜査