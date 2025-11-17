アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の本編映像を使用したキャラクターCM第3弾「胡蝶しのぶ」が公開された。あわせて新たな場面カット4点も解禁されると、ネット上で話題となっている。【画像】顔面が…血だらけの胡蝶しのぶ公開された『鬼滅の刃』新場面カット第1弾「竈門炭治郎」、第2弾「冨岡義勇」に続いて公開された第3では、姉を殺した上弦の鬼・童磨と戦い血だらけで