幻冬舎の編集者である箕輪厚介氏が16日、自身のXを更新。光文社を訴えることを明かした。【音声あり】箕輪厚介氏、光文社とのやりとり音声公開→自身の意志表明箕輪氏は「Flashで知られる光文社の前で撮影してたら、許可取ってないだろと怒られ追い出されました」と言うコメントとともに、音声を公開。「盗撮集団の、どの口が言ってんの？」と怒りをあらわにした。この投稿の約1時間後、箕輪氏は再びポストを投稿。「光文社