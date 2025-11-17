週明けの関東・東海から西日本は、高気圧におおわれ、晴れで気温が平年より高くなっています。一年で一番過ごしやすい春のような天気となっており、このような天気を、昔から小春日和と呼んでいます。ただ、最近は若い人を中心に「春先頃の穏やかで暖かな天気」の意味で小春日和が使われていることが多く、近い将来、言葉の意味が変わるかもしれません。この小春日和は長続きしないことが多く、今回も、今夜からオホーツク海で低気