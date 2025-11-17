インドの捜査当局は16日、首都ニューデリーで車が爆発し多数の死傷者が出たテロ事件について、車の登録名義人の男を逮捕しました。ニューデリーにある世界遺産「赤い城」の近くで10日、赤信号で停止した車が爆発したテロ事件では、少なくとも12人が死亡しています。ロイター通信によりますと、捜査当局は16日、車の登録名義人でインドとパキスタンが領有権を争うカシミール地方に住む男を逮捕しました。逮捕された男は、車を運転し