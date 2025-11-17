あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「難波」の略語は？「難波」の略語はなんでしょうか？ヒントは、ローマ字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「NMB」でした！NMBとは、大阪府大阪市にある地名・難波（NAMBA）の頭文字をとった言葉のこと。そんなNMB48は、秋元康氏が総合プロデュ