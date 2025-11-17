17日朝早く、神奈川県横浜市のアパートの近くで男性2人が倒れているのが見つかりました。警察は事件と事故の両面で詳しい経緯を調べています。警察などによりますと、17日午前4時40分ごろ、横浜市旭区で通行人から「男2人が倒れていて出血している」などと119番通報がありました。アパートの外階段の近くにある路上で、中年の男性とみられる2人が頭から血を流すなどして倒れていたということで、2人は病院に搬送されましたが、1人