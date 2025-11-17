15日夕方、五城目町の河川敷でクマが目撃されました。近くには五城目小学校があり、警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、15日午後4時10分ごろ、五城目町上樋口字堂社で散歩していた40代の男性が、河川敷にいる体長約1メートルのクマ1頭を目撃しました。現場から約150メートルの場所には五城目小学校があり、警察が注意を呼びかけています。