15日夕方、由利本荘市の本荘南中学校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています由利本荘警察署の調べによりますと、15日午後5時半ごろ、由利本荘市水林の市道を車で走っていた50代の女性が、市道脇にいる体長約50センチのクマ1頭を目撃しました。本荘南中学校まで約50メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています