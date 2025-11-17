15日朝、能代市向能代の住宅街でクマが目撃されました。近くには保育園もあり、警察が注意を呼びかけています能代警察署の調べによりますと、15日午前6時半ごろ、能代市向能代字上野の民家敷地内のカキの木の近くに1頭のクマがいるのを、隣に住む70代の女性が目撃しました。クマの体長は1メートルほどです。現場は住宅街で、約300メートル離れた場所には保育園もあります。警察が注意を呼びかけています。