◆２６年北中米Ｗ杯欧州予選▽Ｉ組最終節イタリア１―４ノルウェー（１６日・ミラノ）ノルウェーが予選を全勝で通過し、７大会ぶり４度目となる実に２８年ぶりの本大会出場を決めた。先制したのはホームのイタリア。前半１１分、ゴール前でパスをつなぎ、エスポージトが右足で決め、リードを奪った。１点を追うノルウェーは後半１８分、ヌサが左足で決めて追いついた。同３３分には左クロスからエースのハーランドが左