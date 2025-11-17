【大怪獣シリーズ カネゴン 60th Anniversary Ver.】 2026年1月発売予定 価格：20,350円 エクスプラスは通販サイト「少年リック」において、限定フィギュア「大怪獣シリーズ カネゴン 60th Anniversary Ver.」2026年1月に発売する。価格は20,350円。 カネゴンは1966年の特撮番組「ウルトラQ」に登場する怪獣。お金が大好きなガキ大将・加根田金男が振るとお金の音