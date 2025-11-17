巨人の契約更改が１７日に東京・大手町の球団事務所でスタートした。笹原操希外野手は１８０万円増の６００万円でサインし育成再契約を結んだ。新たな背番号は「０６９」に決まった。長野・上田西から２１年育成ドラフト４位で入団した右の外野手。昨オフに参加した台湾ウィンターリーグで打率３割４分の好成績を残した。今季は２軍で開幕から１４試合で３２打数１２安打、打率３割７分５厘、チームトップの５盗塁と猛アピー