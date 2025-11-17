16日夕方、秋田市川尻の住宅街でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、16日午後4時ごろ、秋田市川尻総社町の市道を自転車で走っていた70代の女性が、道路に体長約50センチのクマ1頭がいるのを目撃しました。120メートルほどの場所には川尻小学校もあり、警察が注意を呼びかけています。