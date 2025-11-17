三重県松阪市に住む70代の女性が、警察官を名乗る男などから電話やLINEのビデオ通話を使って現金など約3800万円相当をだまし取られました。警察では特殊詐欺事件として調べています。警察によりますと、9月下旬、70代女性のもとに電話会社の職員を名乗る男から「愛媛県で携帯電話の新規契約がされ、料金が未払いになっている」と電話がありました。その後、愛媛県警をかたる男から電話やLINEのビデオ通話を使って、女性に詐欺の疑