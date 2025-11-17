◇侍ジャパンシリーズ2025韓国7ー7日本(16日、東京ドーム)侍トップチーム初選出となった広島のルーキー佐々木泰選手、2試合連続でタイムリーヒットと勝負強いところを見せ、その存在感を知らしめました。「上のレベルを肌で感じることができたんで、もっともっと筋力とか、フィジカル的な部分が足りないということなので、そこを求めて、もっともっと練習してやっていきたいと思います」3月のWBC本戦ではメジャーの選手や今回選