天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが17日午前、ラオス公式訪問に向け羽田空港を出発されました。愛子さまは17日午前10時すぎ、皇居を出発し羽田空港に向かわれました。愛子さまは窓を開け笑顔で手を振られていました。6日間にわたるラオス公式訪問は、日本との外交関係樹立70周年の節目に当たってのもので、愛子さまにとって初めての外国公式訪問となります。出発ゲートに姿を見せた愛子さまは笑顔で見送りの人々に挨拶されています