性犯罪をはじめ、犯罪被害者への支援について知ってもらおうというイベントが、16日に三重県津市のショッピングモールで開かれました。25日からの犯罪被害者週間にあわせて行われたもので、会場には県内での犯罪被害者支援の活動を紹介するブースや、犯罪被害などの犠牲者の生前を知る展示などが行われました。また、ステージでは「大切な命を守る」全国中学・高校生作文コンクールで、県内では初となる文部科学大臣賞を受賞した県