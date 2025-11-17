三重県志摩市の沖合で16日、男性が漁船から転落し、その後救助されましたが死亡が確認されました。16日午前11時15分頃「操業中の漁船から作業していた1人がいなくなった」と鳥羽海上保安部に通報がありました。行方を探していた別の船が海上で鳥羽市の漁師・丒岡彰さんを発見し救助しましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。鳥羽海上保安部によると、丒岡さんは16日午前4時30頃、船長と2人で鳥羽市の漁港を出