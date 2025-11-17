天皇皇后両陛下の長女・愛子さまがラオスを公式訪問するため羽田空港を出発されました。初めての海外公務です。愛子さまはきょう（17日）午前11時ごろ、羽田空港の搭乗口で宮内庁職員や空港関係者から見送りを受けられました。近くにいた人たちに笑顔で手を振ったあと、愛子さまは民間機に搭乗し、経由地のタイ・バンコクへと出発されました。今回の訪問は、日本とラオスの外交関係樹立70周年にあたり、ラオス政府から招待を受けた