元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんが、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。 【写真を見る】【 加護亜依 】 「友人の結婚式に出席しました♥」ドレス姿にファン反響「ディズニープリンセスみたい! 」「いつもセンスいい」加護亜依さんは「友人の結婚式に出席しました♥」と、綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、ドレスを身にまとった、加護亜依さんの姿が見て取れます。&