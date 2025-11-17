女優吉瀬美智子（50）が、16日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）にゲスト出演。愛娘のメッセージに感激した。吉瀬は12歳と9歳の娘を育てる2児の母。番組では、2人からのメッセージが読み上げられた。長女からは「小学校高学年の頃、学校でつらいことがあった時、ママに相談したらすぐに話を聞いてくれて、自分のことを信じてくれたことに感謝しています。そういう母親がいることはうれしかったです」。次女