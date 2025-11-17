元グラビアアイドルで、現在は芸能事務所「cheer lead」の代表を務める実業家の小阪由佳さん（40）が17日までにX（旧ツイッター）を更新。自転車が盗難されたとし、フォロワーに情報提供等の協力を求めた。小阪さんは【電動自転車が盗難に遭いました。情報提供のお願いです】と書き出し、「前からさらっと伝えていたお知らせなのですが、実は先日、いつも大切に乗っていた私のWONKEY（電動自転車）が盗難に遭いました」と報告。「