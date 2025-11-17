17日朝、大館市の有浦小学校や東中学校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと、17日午前5時55分ごろ、大館市有浦四丁目で50代の女性が自宅から出たところ、市道上に体長約1メートルのクマ1頭がいるのを目撃しました。近くには有浦小学校や東中学校もあり、警察が注意を呼びかけています。