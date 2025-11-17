東日本大震災の発生から来年で15年。大規模災害の発生時に、早急に避難所開設ができるよう、三重県川越町で避難所の設営訓練が行われました。川越町では3年前から体験型避難所設営訓練を行っていて、城田政幸町長が「有事の際は、住民のみなさんとの連携が不可欠。協力して、川越町の防災を進めていけたら」と挨拶しました。3回目となる今回は、三重県や陸上自衛隊など9つの協力団体と地元の小・中学生ら約150人が参加しました。能