»õ¤È¸ý¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©Ì±¤Ë¹­¤¯PR¤¹¤ë¡Ö»°½Å¸©»õ²ÊÊÝ·òÂç²ñ¡×¤¬ÄÅ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¤è¤¤»õ¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ä·ò¹¯¤Ê»õ¤òÊÝ¤Ä¹âÎð¼Ô¤é¤¬É½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£80ºÐ¤Ç20ËÜ°Ê¾å¤Î»õ¤òÊÝ¤Ä8020±¿Æ°¿ä¿Ê·î´Ö¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆËèÇ¯¡¢³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»°½Å¸©»õ²Ê°å»Õ²ñ¤Î°ðËÜÎÉÂ§²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î30Ç¯´Ö¤Ç80ºÐ¤Ç20ËÜ°Ê¾å¤Î»õ¤ò»ý¤Ä8020Ã£À®¼Ô¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï6³ä°Ê¾å¤ÎÊý¤¬Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë°é¤ß´ó¤êÅº¤¤¸î¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë