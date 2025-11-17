世界的ファッションデザイナーNIGOと、財界人であり芸術家でもあった川喜田半泥子の作品を集めた展覧会が、15日から三重県津市の石水博物館で開かれます。世界的ファッションデザイナーNIGOは、茶の湯文化を通じて川喜田半泥子の作品と出会い、半泥子の作品を集めるコレクターとしても知られています。展覧会では、NIGOが集めた半泥子作品から茶碗や書画など55点が展示されていて、多くの作品が石水博物館では初公開のものとなって