さわやかな秋晴れとなった16日、三重県大台町では毎年恒例の「どんとこい大台まつり」が開かれ、休日を楽しむ親子連れでにぎわいました。大台町で毎年この時期に開かれている秋の風物詩で、多くの人でにぎわうまち最大の祭りでもあります。16日は、ステージイベントのほか、特産品の販売や企業の体験ブースなどが設けられました。大台町茶業組合による、お値打ちに茶葉を袋詰めできるブースでは、250キロもの大台町産のほうじ茶が