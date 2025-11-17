あっという間に折り返しですね！TBSで火曜よる10時から放送の『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。前回、第5話の最後でミナト（青木柚）に「別れよう」と切り出された鮎美（夏帆）は、今度こそ自立できるのでしょうか……？※ネタバレを含みます。ミナトの迷言「結婚はチョウチンアンコウ」？ミナトは、掃除や自炊をする鮎美を見ているとプレッシャーに感じてしまうこと、結婚願望がないからこのまま付き合っても「鮎ちゃんの大切