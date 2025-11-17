津波発生時の浸水が想定されている三重大学で、14日、南海トラフ地震を想定した津波避難訓練が行われました。訓練は、授業中に紀伊半島南東部の南海トラフを震源とするマグニチュード8から9クラスの大地震が発生したという想定で行われ、学生と教職員ら約1500人が参加しました。学生らはその場で姿勢を低くするなどして身の安全を確保したあと、三重大学がある区域に大津波警報が出されたという想定で、校舎の屋上へ垂直避難しまし