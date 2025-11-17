JR九州によると、17日午前10時20分現在、三角線網田〜赤瀬で踏切付近に人が倒れていたため警察による現場検証を行っている。この影響で同線宇土〜三角で運転を見合わせている。運転再開は同10時30分の見込み。同10時46分に運転を再開した。同11時10分現在、ダイヤが乱れている。▶JR九州・運行情報