クリニックフォアグループは11月13日、「2025年春の花粉症の実態・服用意向に関する調査」の結果を発表した。春花粉症の331名(今年初めて発症した人を除く)を対象にした調査は2025年9月26日〜9月30日、花粉症の症状で同クリニックを利用する128名を対象にした調査は2025年9月26日〜10月3日、舌下免疫療法の治療経験者102名を対象にした調査は2024年5月2日〜5月5日、いずれもインターネットで行われた。○4人に1人が「例年と比べて