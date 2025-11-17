瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降は次第に雲が広がり、岡山県北部では雨の降るところがあるでしょう。日中の最高気温は岡山と高松で21度、津山で20度の見込みです。16日と同じかやや高い気温になるでしょう。 18日は寒気や湿った空気の影響で、雲に覆われやすくなりそうです。岡山県北部では雨や雪の降るところがあり、雷を伴うおそれがあります。朝の最低気温は岡山で8度、津山で6度、高松で10度