すかいらーくレストランツが運営する「夢庵」は11月13日、「秋の実り 味めぐり」フェア第2弾を全店で開始した。秋の実り 味めぐり○"紅はるか"を使用した焼き芋の和スイーツが新登場ねっとりとした濃厚な甘さが特徴の紅はるかを使用した和スイーツが新登場。「ひんやり焼き芋のソフト白玉あんみつ」(824円)、「ひんやり焼き芋の白玉あんみつ」(714円)は、十勝産小豆使用の小倉あん、国産天草(60%使用)の寒天など、こだわりがつまっ