鶴岡市によりますと、17日の午前7時15分ごろ、山形県鶴岡市羽黒町川代字下川代地内でクマ1頭（大きさ不明）が目撃されました。 【写真を見る】住宅敷地内から住宅敷地内へ...鶴岡市でクマ1頭目撃市が注意呼びかけ（山形） クマは住宅敷地内から北側の住宅敷地内へ向かっていったということです。 その後の行方はわかっていません。 市は注意を呼びかけています。